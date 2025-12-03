Военная прокуратура добилась выплаты 3,5 млн рублей нижегородскому участнику СВО
Военная прокуратура Наро-Фоминского гарнизона выявила нарушения законодательства при материальном обеспечении участника специальной военной операции из Нижегородской области. Об этом сообщили в Главной военной прокуратуре 3 декабря 2025 года.
Фото: Василий Шапошников, Коммерсантъ
Надзорное ведомство установило, что военнослужащий в октябре 2023 года, мае и июне 2024 года получил ранения. В мае 2025 года он был уволен с военной службы в отставку по состоянию здоровья. Однако страховые выплаты, предусмотренные в связи с таким увольнением, ему не перечислили.
После рассмотрения командованием прокурорского представления нарушение устранили: участнику СВО перечислили положенные 3,5 млн руб.