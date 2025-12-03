Эрдоган: Турция работает над возобновлением прямых переговоров РФ и Украины

Турция продолжает контакты с Россией и Украиной для оживления стамбульского переговорного процесса. Об этом президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил в телефонном разговоре с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, сообщает TRT Haber.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Реджеп Тайип Эрдоган

Фото: Murad Sezer / Reuters Реджеп Тайип Эрдоган

Фото: Murad Sezer / Reuters

«Президент Эрдоган заявил, что Турция прилагает максимальные усилия для завершения войны между Украиной и Россией и (установления. — "Ъ") справедливого и прочного мира»,— сообщает TRT Haber.

Господин Эрдоган в разговоре с французским коллегой подчеркнул, что Турция готова сделать все возможное, чтобы добиться мира на Украине. Он также обратил внимание на необходимость избегать шагов, которые могут поставить под угрозу глобальный мир.

Стороны обсудили двусторонние отношения Турции и Франции, региональные и глобальные проблемы. Среди них — положение дел на Кавказе, в

После возобновления прямых переговоров Россия и Украина провели три встречи в Стамбуле. Последний раз делегации встречались 23 июля. Были достигнуты договоренности по обмену военнопленными.

Анастасия Домбицкая