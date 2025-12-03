Глава СПЧ выступил против психологической диспансеризации ветеранов СВО

Глава президентского Совета по правам человека Валерий Фадеев предложил вести учет бывших заключенных, возвращающихся из зоны СВО. В интервью РБК он отметил, что пока это предложение не получает поддержки.

Господин Фадеев считает, что возвращающиеся из зоны боевых действий люди, прежде имевшие судимости, должны становиться на учет. Он убежден, что нарушения прав граждан не будет - они просто будут сообщать о своем месте жительства, наличии профессии, планах трудоустройства.

«Это же люди с войны возвращаются, и непростые люди, понимаете?» — сказал глава СПЧ.

Он отметил, что на текущий момент «власти не очень хотят браться» за вопросы пробации осужденных даже без учета людей, ушедших на СВО.

Одновременно Валерий Фадеев выступил против обязательной полной или психологической диспансеризации для всех военнослужащих: «Мы же не можем ни в чем не подозреваемых людей обязывать заставлять что-то делать».

«Если проблемы могут возникнуть в семье (вернувшегося с СВО военнослужащего. — "Ъ"), значит, должно быть место, куда, например, может прийти жена», — добавил он.