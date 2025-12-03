В Кузбассе 14-летнюю девочку с другом заподозрили в убийстве матери

В Кемеровской области возбудили уголовное дело после убийства местной жительницы.

По подозрению в преступлении задержаны ее 14-летняя дочь и ее 16-летний друг, сообщает региональный СКР.

ЧП случилось в городе Прокопьевск на улице Институтской. 2 декабря там нашли тело 36-летней женщины с признаками насильственной смерти. По версии следствия, она была убита днем ранее. СКР утверждает, что ее дочь вместе с приятелем поочередно нанесли ей удары ножом в область головы и туловища, она умерла на месте. Чтобы скрыть случившееся, подозреваемые переместили тело в подвал дома, где его нашел сожитель погибшей.

Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ). Оба подростка задержаны. На учете в органах системы профилактики они не состояли, уточнил СКР. Решается вопрос о предъявлении им обвинения и избрании меры пресечения.