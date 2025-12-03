В Астрахани задержали фуру с 6,5 тонны краснокнижной осетрины

В Астрахани возбудили уголовное дело по статье о незаконном обороте водных биоресурсов, занесенных в Красную книгу (ч. 3 ст. 258.1 УК РФ). В преступлении следователи обвиняют 40-летнего мужчину и его подельников. Организованная группа пыталась перевезти осетрину на сумму более 249 млн руб. на склад в Саратове. Рефрижератор задержали в поселке Стрелецком Трусовского района Астрахани.

Как сообщили в региональном управлении СУ СКР, неустановленные лица купили и передали подозреваемому 1805 русских осетров для транспортировки и последующей продажи в Саратове. В ходе осмотра большегруза сотрудники правоохранительных органов изъяли 6,5 тонны краснокнижного груза. Экспертиза подтвердила добычу рыбы браконьерским способом.

Сумму ущерба федеральным рыбным ресурсам оценили в более чем 249 млн руб. Сейчас подозреваемый задержан, следствие намерено ходатайствовать в суде о его заключении под стражу. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Марина Окорокова