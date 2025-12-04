«Для нас важна идея служения»

В этом году атомная промышленность России отмечает 80-летний юбилей. Гендиректор Корпоративной академии «Росатома» Юлия Ужакина рассказывает о том, как за это время изменились требования к компетенциям работников-атомщиков, какие новые смыслы в своих задачах корпорация сейчас открывает и почему до 2030 года атомная отрасль должна привлечь 350 тыс. человек.

Фото: Пресс-служба компании «Росатом»

— В этом году атомная промышленность России отмечает 80-летний юбилей. Кто он сейчас — российский атомщик? Какими он обладает качествами и компетенциями?

— Люди «Росатома» разнообразны, как и сама госкорпорация, но, безусловно, у всех них есть нечто общее. Это код атомщика, который заложили отцы-основатели атомного проекта, личности исторического масштаба и колоссальной силы. Сплав их качеств, их воли, их характеров нашел отражение в нашем коде.

Из чего он состоит, какие три основные составляющие кода атомщика? Во-первых, это широта и смелость научной мысли. Во-вторых, унаследованная от промышленников — Первухина, Завенягина, Славского — способность организовать самые сложные и самые масштабные процессы в кратчайшие сроки, управленческий талант. В-третьих, беззаветное служение Родине. Это и есть основа нашего кода, которая определяет приоритеты: уважение к человеку и его знаниям, высочайшая организованность и дисциплина и, конечно, абсолютная личная мобилизация.

Ген служения передается молодому поколению, которое вместо учебы и работы в Москве выбирает, например, научную деятельность в закрытом городе, чтобы служить своей идее и технологическому прорыву. Это и есть преемственность ценностей. Молодежь загорается идеей, которую хочет воплотить в жизнь, а корпорация дает такую возможность.

Также люди, работающие в «Росатоме», обладают умением постоянно учиться новому и при необходимости переучиваться, быстро ориентироваться в новых условиях.

Большинство наших профессий требуют базиса, фундамента, связанного с физикой, химией, биологией, математикой, инженерией. То, как развивается мир, говорит, что будущее за этими дисциплинами. Но обладать лишь предметными знаниями мало — нужны компетенции для эффективной работы.

Среди компетенций выделю четыре основные — «четыре К». Это коммуникация — умение найти общий язык с любым человеком. Креативное мышление — генерация новых знаний и подходов — навыки для ответа на новые вызовы. Командная работа — умение вместе работать на достижение цели, вести проект, распределять роли и выстраивать взаимовыгодные партнерские отношения. Партнерство может давать огромный эффект, а если учиться работать с разными партнерами, в том числе с теми, кто на тебя не похож, то можно получить сверхрезультат. Наконец, это критическое мышление — умение посмотреть на проблему под другим углом, переоценить сделанное, выделить главное. Не быть удовлетворенным статус-кво, постоянно развиваться.

Эти качества личности можно развивать только комплексно. Наша задача — создавать среду для их развития. Поэтому Корпоративная академия «Росатома» пересматривает свои программы для сотрудников. Мы делаем акцент на открытых дискуссиях, обсуждении примеров участников. Учим переходить к разным уровням мышления — изучения кейсов, уровень моделей и концепций и уровень теории и философии. В Корпоративной академии мы реализуем флагманские программы, которые развивают профессионалов комплексно. Это «Лидеры бизнеса "Росатома»", «Технологический лидер» с охватом порядка 300 руководителей в год.

— Сколько человек в целом вы планируете привлечь к работе в отрасли в ближайшие годы? Вы ведь планируете потребность в кадровых ресурсах на перспективу?

— Да, мы делаем кадровый прогноз на перспективу. С учетом всех задач на внутреннем рынке и международной арене готовить кадры необходимо опережающими темпами. Ведь те, кто поступил в вуз в этом году, окончат обучение минимум в 2029-м.

До 2030 года нам необходимо привлечь 350 тыс. человек. Такая потребность складывается из трех ключевых составляющих, отражающих стратегические цели развития «Росатома»,— это масштабная программа строительства, развитие традиционных и новых направлений бизнеса и обновление кадрового состава.

Так, 150 тыс. специалистов нужны на традиционные направления, включая энергетику, машиностроение, науку и другие. Из них 30 тыс. человек будут задействованы в реализации национального проекта «Новые атомные и энергетические технологии» («Прорыв» в Северске). Еще 100 тыс. человек — на новые направления бизнеса, обеспечивающие технологический суверенитет страны: освоение Северного морского пути, ядерная медицина, квантовые вычисления, критическая информационная инфраструктура, современные композитные материалы и аддитивные технологии. Только ИТ-специалистов нам нужно порядка 28 тыс.

На предприятия «Росатома» до 2030 года планируем привлечь более 40 тыс. молодых специалистов. Уже сейчас ежегодно нанимаем 4,4 тыс. выпускников вузов и колледжей. За год численность сотрудников «Росатома» выросла почти на 15% — до 418 тыс. человек. Треть из них — молодые сотрудники.

— Как вы привлекаете и развиваете сотрудников?

— В «Росатоме» создан полный цикл развития кадрового потенциала. Работу ведем сразу по двум направлениям: внутри отрасли и за ее пределами, чтобы привлекать талантливую молодежь.

Выстроили экосистему подготовки будущих сотрудников, которая позволяет готовить специалистов буквально со школы и вести их через всю профессиональную жизнь. Экосистема включает в себя более 50 детских садов, а также свыше 250 школ. Также в нее входят 12 колледжей в рамках федерального проекта «Профессионалитет», 22 опорных вуза и 10 передовых инженерных школ. Развиваем в наших городах присутствия новые научно-образовательные пространства.

Фото: ГК «Росатом»

Выстраиваем широкие связи с партнерами: это родители и педагоги, администрации городов «Росатома», федеральные центры и проекты по развитию талантов — «Сириус», РДДМ, «Знание».

Развиваем молодежные движения: «Юниоры "Росатома"», Сообщество студентов, Отраслевой совет молодежи и Совет молодых ученых.

Для развития сотрудников созданы две академии — Корпоративная и Техническая, «гвардия» наставников, кадровый резерв. Мы обеспечиваем преемственность руководителей через многоуровневую программу кадрового резерва, она охватывает 7,5 тыс. руководителей. 96% участников программы получают продвижение по карьерной лестнице.

— Какие специальности востребованы в «Росатоме» и какие появятся новые профессии?

— «Росатом» набирает выпускников вузов по более чем 200 различным специальностям. Основной объем потребностей госкорпорации (96%) — в выпускниках инженерно-технических специальностей. Среди них наиболее востребованной является укрупненная группа «Ядерная энергетика и технологии»: на нее приходится около 25% от всего набора выпускников. Это такие специальности, как «атомные станции: проектирование, эксплуатация и инжиниринг», «ядерные реакторы и материалы», «ядерные физика и технологии» и некоторые другие. За пределами «Росатома» «скамейки запасных» по этим специальностям нет. ИТ-специальности — это наша точка роста. Уже в 2028 году наша потребность в наборе выпускников по укрупненной группе «Информатика и вычислительная техника» возрастает настолько, что станет сопоставимой с ядерными специальностями.

Если говорить о появлении новых профессий — это часто привычные нам профессии с учетом новых технологий, инструментов, а значит, требующие других компетенций, навыков и подготовки, образования. Например, работа сегодняшнего инженера-конструктора кардинально отличается от того, как он работал еще лет 20 назад: появились новые технологии, инструменты, в том числе связанные с искусственным интеллектом и машинным обучением, новые требования к качеству и срокам выполнения задач и т. п.

Соответственно, коренным образом изменяются и образовательные программы в вузах, которые готовят таких формально традиционных, а фактически совершенно новых специалистов. Программы модернизируются, вводятся новые образовательные модули и дисциплины, внедряются новые подходы к преподаванию профессиональных дисциплин.

Эксперты «Росатома» активно преподают в вузах и колледжах.

— Есть ли у вас какие-либо особенные требования к руководителям?

— В числе важнейших лидерских компетенций считается умение мобилизовать команду. Это подразумевает как способности человека понимать эмоции других, чувствовать настроение команды, так и навык индивидуальной работы с сотрудниками, понимание инструментов мотивации.

В «Росатоме» мы четко прослеживаем эту тенденцию и учитываем ее в наших образовательных программах и подходах. Мы растим собственных лидеров. И это не просто профессионалы с широким набором технических компетенций, а люди с определенными ценностями и высоким уровнем мотивации, чуткие, отзывчивые. Обязательно гармоничные и здоровые — эмоционально и физически. Мы отошли от модели «просто обучения» к созданию комплексной системы развития лидерства. Готовим не просто управленцев, а лидеров изменений. Быть лидером в высокотехнологичной компании непросто, очень ответственно и интересно. Лидер управляет теми, кто управляет технологиями завтрашнего дня. Лидеров в госкорпорации мерят особой линейкой.

Развитие лидерского потенциала в «Росатоме» — один из приоритетов кадровой политики. Сегодня у нас в отрасли проходит целая серия программ по лидерству, которые помогают нашим руководителям осваивать управленческие инструменты и развивать в себе способность формировать видение, цели и вовлекать в эту работу команды. Это, например, «Первая линия» для линейных руководителей, «Мастерство производительности».

Среди сотрудников можно выделить очень много групп, и надо уметь работать с каждой из них в самых разных ситуациях. Поэтому лидер должен сочетать жесткость и мягкость, способность понимать и дисциплинировать плюс обладать управленческой интуицией. Мы выбрали холистический подход, в рамках которого развиваем у руководителя разные стороны его личности. В этом, кстати говоря, нам очень помогает гуманитарный трек в наших образовательных программах, например для кадрового резерва. Это лекции по истории, по литературе, о поэзии и переосмысление великих произведений. После них люди начинают шире смотреть на вещи, лучше понимать взаимосвязи. Я убеждена, что современный руководитель должен знать современную поэзию, чтобы понимать образный язык и общаться на нем с партнерами, совершенствовать образное мышление, видеть картину целиком и уметь мечтать.

— Какие программы еще наиболее актуальны?

— Наша система обучения построена комплексно и охватывает все ключевые направления. Во-первых, это фундамент — развитие отраслевой культуры. Сюда входят масштабные программы по ПСР (Производственная система «Росатома») и безусловный приоритет — формирование культуры безопасного поведения.

Во-вторых, совершенствование корпоративных функций. Это программа, направленная на глубокое, системное развитие экспертизы сотрудников в ключевых профессиональных областях. Сюда входят, например, HR-школа, Школа права, Школа управления проектами и т. д.

В-третьих, развитие бизнес-компетенций, включая международные. Для глобального лидера, каким является «Росатом», это необходимость. Мы готовим специалистов, которые могут вести проекты в странах-партнерах корпорации, это порядка 70 государств.

Отдельно стоит сказать о преемственности. Мы «обучаем обучать» — учим новых наставников и тренеров, вносим вклад в преемственность знаний и опыта, например в рамках программы «"Росатом" для "Росатома"».

Особое внимание — подготовке инженерных и рабочих кадров для производственно-технологического роста. Это и развитие опорных коллежей в рамках федерального проекта «Профессионалитет», и отраслевые центры компетенций, и профессиональное чемпионатное движение. Проводим крупнейший корпоративный чемпионат профессионального мастерства AtomSkills, объединяющий тысячи участников и 44 компетенции. Занимаемся профориентацией молодежи и развиваем молодежные сообщества — юниоры, студенты, отраслевая молодежь. Реализуем совместные образовательные программы и проекты с ведущими бизнес-школами, например со «Сколково».

Этот юбилейный год прошел для нас под девизом «Гордость, Вдохновение, Мечта». Мы гордимся нашими людьми и их достижениями. Вдохновляемся целями «Росатома» и подстраиваем под них систему образования. И мечтаем, чтобы потенциал каждого был раскрыт и каждый человек был профессионально счастлив.

Биография Ужакина Юлия Борисовна — генеральный директор АНО «Корпоративная академия "Росатома"». Образование 1994 год — МГУ имени Ломоносова, специальность «геофизические методы поиска и разведки».

2010 год — Российская академия народного хозяйства и государственной службы при правительстве РФ (Executive MBA). Профессиональный опыт и достижения Является признанным лидером и экспертом в области управления талантами, образования и корпоративной культуры. Работает в области HR и T&D-консалтинга более 20 лет. В 2013 году начала работу в Госкорпорации «Росатом» в должности заместителя директора департамента—начальника отдела оценки и развития персонала. В 2015 году назначена генеральным директором АНО «Корпоративная академия "Росатома"», которая регулярно становится лучшим корпоративным университетом России и мира в престижных конкурсах. Юлия также является руководителем экспертной группы «Образование и кадры» АСИ, заместителем председателя Общественного совета Федерального агентства по делам молодежи, членом Научно-методического совета Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи и членом Экспертного совета при комитете по просвещению Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации восьмого созыва. Награждена медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Области профессиональных интересов, экспертизы и исследовательской деятельности: развитие культуры обучения, раскрытие талантов человека, управление кадровым потенциалом на уровне корпораций/отраслей/стран, тренды и трансформации систем работы с людьми, компетенции будущего, трансформация и новые смыслы управленческих компетенций.

