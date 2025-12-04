«Технологии требуют обучения на протяжении всей жизни»

Одним из ключевых трендов российского корпоративного бизнес-образования является сбалансированное развитие управленческих и профессиональных компетенций, а также личностных качеств руководителей компании. Корпоративный университет РЖД также работает в рамках этого тренда. О том, как менялись подходы к развитию управленцев в компании «РЖД», “Ъ” рассказал его директор Роман Баскин.

На старте: в фокусе — управленческие компетенции и мягкие навыки

Корпоративный университет РЖД был создан в 2010 году. На этом этапе преобразования отрасли назрела необходимость во внутренней бизнес-школе — по сути, «фабрике» кадрового резерва для холдинга с коллективом в почти миллион человек. Перед университетом как неотъемлемой частью кадрового блока крупнейшей производственной компании страны была поставлена задача стать образовательным партнером в части реализации ее стратегии и непрерывного обучения руководителей и специалистов.

Уникальность этого решения в том, что на тот момент в России уже более 200 лет работала система транспортного образования, включающая девять железнодорожных вузов, десятки колледжей и учебных центров, обучающих рабочих и специалистов.

Тогда, в 2010 году, сигнал от бизнеса был таким: «К профессиональной подготовке руководителей-железнодорожников вопросов нет — нам нужно усиливать и развивать их управленческие компетенции, готовить руководителей нового поколения». Руководство компании ставило перед университетом задачу: перевести управленцев с административно-иерархической модели на современные принципы менеджмента, создать единую управленческую культуру и внедрить современные методы принятия решений и коммуникации.

Комплексная оценка компетенций руководителей, проведенная университетом на старте своей работы, показала, что необходимо развивать навыки командного взаимодействия и обратной связи, убеждения без использования формальных полномочий. Так сформировался запрос на развитие таких качеств и навыков управленцев, как лидерство, умение мотивировать команду, выстраивать отношения с бизнес-партнерами и клиентами, видеть внешнюю среду, считывать макротренды и понимать рынок.

Обучение в Корпоративном университете РЖД охватывает все уровни управления: от руководителей предприятий до первых лиц. Подходы к нему стандартны для бизнес-школ — это программы повышения квалификации и переподготовки, как краткие, так и многомодульные, в которых большое внимание уделяется не только получению знаний, но и проектной работе слушателей. А сильная сторона университета — это опора на собственный штат преподавателей и дизайнеров программ.

«Залог успеха корпоративного университета — поддержка со стороны первого лица компании, ее кадрового блока,— уверен Роман Баскин.— Причем речь не столько о финансировании, сколько об идеологии, о содержательной составляющей, ведь наш главный заказчик обучения — руководство компании».

Баланс компетенций

Если первые годы работы были сосредоточены на развитии общих управленческих компетенций слушателей университета, то позднее возникла необходимость в существенном расширении тематик образовательных задач, связанных с развитием профессиональных знаний и личностных качеств руководителей.

«Визуально это можно представить в виде треугольника, в котором каждая сторона отражает определенный тип навыков и компетенций, и нарушение баланса в любой из них неизбежно приведет к потерям в деятельности компании,— отмечает собеседник “Ъ”.— Задача университета сделать так, чтобы этот треугольник был почти равносторонним».

Такой подход к обучению учитывает специфику железнодорожной отрасли, где технологические решения всегда тесно связаны с человеком. Поэтому наряду с программами по лидерству, командному взаимодействию и построению бизнеса активно развиваются направления, связанные с инженерными, цифровыми, технологическими, экономическими компетенциями руководителя.

«И главное — при современной динамике развития технологий необходимость обучения на протяжении всей жизни становится особенно очевидной»,— уверен Роман Баскин.

Управленческие знания: от универсальности к специфике

Если в течение первых десяти лет Корпоративный университет делал акцент на смешанные группы слушателей, в которых были представлены все производственные вертикали и уровни управления, то сегодня, сохраняя подход, направленный на построение горизонтальных и вертикальных связей, университет дополняет эту систему специализированными программами, на которых обучаются команды руководителей конкретных видов деятельности РЖД.

Первым шагом в этом направлении стало создание в 2020 году комплекса многомодульных программ «Функциональный менеджмент», в которых универсальная управленческая тематика сочетается с особенностями управления теми или иными бизнес-вертикалями: организацией движения поездов, логистики, пассажирских перевозок, инфраструктуры, тяги, строительства, IT, экономики.

«Мы пришли к тому, что идея универсальности методов управления требует переосмысления, особенно с учетом масштабов нашей компании,— делится Роман Баскин.— "Российские железные дороги" огромны — не зря нас называют государством в государстве, и каждая производственная вертикаль — это десятки и сотни тысяч людей. Управление, например, строительным комплексом РЖД значительно отличается от методов управления IT-блоком компании, и они оба отличаются от, скажем, управления движением поездов».

От отдельных практик — к системе

Необходимость дополнения общих задач управления производственной конкретикой логично привела Корпоративный университет РЖД в сферу профессиональных, прежде всего инженерных, знаний.

«Общаясь много лет с нашими слушателями, мы уловили их интерес к задаче повторения, восстановления и актуализации базовых инженерных знаний, полученных ими 10–15 лет назад в вузах,— продолжает Роман Баскин.— За это время что-то забылось, во многом изменились технологии, а какие-то темы в студенчестве вообще казались неинтересными. И вот сейчас становится понятно, что к ним необходимо возвращаться, потому что на многие инженерные задачи сегодня любопытно посмотреть с точки зрения приобретенного опыта».

В 2023 году набор управленческих программ университета начал пополняться сугубо инженерными. Первыми логично стал блок программ по управлению движением для руководителей, отвечающих за перевозочный процесс. Реализуя этот пилотный проект, стало ясно, что без привлечения железнодорожных вузов не обойтись — их техническая и учебная база, педагогический опыт позволяют в партнерстве реализовывать мощные образовательные программы. В свою очередь, роль Корпоративного университета РЖД — грамотно сформировать тематический заказ на обучение во взаимодействии с вертикалями компании.

Успешная реализация проекта показала необходимость его тиражирования в более массовый формат, охватывающий различные направления деятельности РЖД и большое количество перспективных руководителей, входящих в кадровый резерв. Решая эту задачу, университет создал блок программ «Профессионал Плюс», и именно здесь отрабатываются новые форматы взаимодействия бизнеса, Корпоративного университета и отраслевых вузов.

Контекст Корпоративный университет РЖД создан 1 июля 2010 года. За 15 лет он стал важной частью системы железнодорожного образования, динамично развиваясь вместе с компанией «Российские железные дороги» и оказывая образовательную поддержку достижению стратегических целей холдинга. В портфеле университета — комплексные образовательные решения для развития корпоративных компетенций и различных навыков управленцев, отраслевые программы, стратегические и коммуникационные сессии, технологические экспедиции на объектах РЖД и партнеров. Аудитория слушателей включает руководителей всех уровней, перспективных специалистов, молодежь и управленцев зарубежных железных дорог. За 15 лет сформирована масштабная экосистема партнерств: железнодорожные университеты, академические вузы, бизнес-школы и отраслевые ассоциации. Ключевые показатели: 900 000+ раз руководители и специалисты компании «РЖД» становились слушателями.

300+ программ и образовательных решений.

40% программ ежегодно актуализируется под задачи бизнеса.

50+ учебных групп в неделю.

«Лидеры учат лидеров»: 40 топ-менеджеров РЖД проводят обучение по программам.

37 международных и российских профессиональных наград, в том числе:

в 2021 году получил премию GlobalCCU Awards-2021 как лучший корпоративный университет мира

Корпоративный университет, привлекая экспертизу руководителей-производственников, разрабатывает многомодульные эталонные программы для конкретной производственной вертикали и передает технологию их ведения в железнодорожные вузы, обеспечивая при этом обучение их преподавателей для проведения таких программ.

В 2024 году были созданы первые эталонные многомодульные программы для двух вертикалей, отвечающих за управление движением поездов и содержание пути. Обучение по ним прошли 400 руководителей предприятий в пяти университетах путей сообщения. В 2025 году проект расширился до восьми железнодорожных вузов, охватив более 700 участников.

«Ценность этих программ в их эталонности — они едины для всех вузов по своему содержанию и методам преподавания, а значит, упрощается их актуализация при любом изменении технологий,— отмечает Роман Баскин.— Эти программы ведут молодые, но уже опытные и креативные преподаватели вузов, прошедшие обучение и сертификацию в нашем университете. А наша задача — обеспечивать качество контента и его актуальность, а также качество проведения программ независимо от места».

Сегодня в проекте «Профессионал Плюс» задействованы более 100 вузовских преподавателей, которые смело выходят в сложную аудиторию состоявшихся руководителей, а инженерные дисциплины преподаются не на лекциях и семинарах, а с применением современных тренинговых форматов. «Нашим своеобразным открытием стало то, что деловые игры, дискуссии, мини-проекты, решение кейсов и задач, то есть все то, что характерно для бизнес-образования, отлично работает и в преподавании инженерных знаний»,— добавляет собеседник “Ъ”.

Уже сейчас планируется тиражирование этих программ на все ключевые производственные вертикали: тягу, вагонное хозяйство, транспортную энергетику, связь и другие.

Очень важно, что этот проект позволяет решить давний вопрос — сближение вузов и производства: помимо того что преподаватели классической школы непосредственно общаются с руководителями в учебных аудиториях, в каждом модуле один день посвящен выездам на предприятия, что позволяет отрабатывать учебные задачи на производстве.

Обмен опытом: новое прочтение

Важная роль корпоративного университета — быть площадкой для обмена опытом. «В начале 2000-х годов в России были популярны стажировки за рубежом,— продолжает Роман Баскин.— Но жизнь внесла свои коррективы, благодаря которым родилась идея технологических экспедиций, участники которых изучают опыт коллег и партнеров компании внутри нашей огромной страны».

Работа железных дорог России уникальна в каждом регионе — везде есть свои особенности, зависящие от экономического и промышленного ландшафта, от климата и природных условий. Например, как железнодорожники из Санкт-Петербурга или Кузбасса могут изучить опыт своих коллег на Дальнем Востоке, где находятся морские порты, принимающие грузы из Западной Сибири? «Благодаря таким технологическим экспедициям,— уверен директор Корпоративного университета РЖД.— И наоборот: руководители припортовых дорог знакомятся с работой своих коллег, которые занимаются погрузкой грузов в их направлении. Мы охватили всю страну: за три-четыре дня наши слушатели могут посетить самые разные предприятия, изучая опыт коллег-железнодорожников. Очень важно, что в наши экспедиции мы приглашаем клиентов и партнеров, благодаря чему они знакомятся с нашей работой, а мы, посещая их производства,— с их».

Такой формат обучения позволяет управленцам видеть систему целиком, а не только через призму своего подразделения. В результате появляются новые идеи по оптимизации процессов, улучшению клиентоориентированности и снижению издержек.

Главная ценность таких экспедиций — практический обмен управленческими практиками. Академический подход дополняется форматом «равный учится у равного», и это уже не просто обмен опытом, а совместная выработка решений, применимых в любой точке сети железных дорог.

«Одна парта — одна культура»

«Мы уверены, что Корпоративный университет РЖД не должен быть замкнут в контуре компании, ему необходим охват всей экосистемы: клиентов, бизнес-партнеров, регуляторов,— подчеркивает Роман Баскин.— Это помогает создавать сквозные управленческие команды для решения общих вопросов. Мы успешно апробировали формат "Одна парта — одна культура", обучая в совместных группах руководителей Минтранса России, РЖД, ЕВРАЗа, "Почты России", СУЭК, "Ростерминалугля"».

Формат «Одна парта — одна культура» доказал свою эффективность как инструмент выработки согласованных решений. Совместное обучение руководителей компании, федеральных органов власти и крупных бизнес-партнеров позволяет преодолевать коммуникационные барьеры и создавать основу для долгосрочного сотрудничества в решении стратегических задач развития транспортного бизнеса.

Новое направление: экология, безопасность и устойчивое развитие

В 2025 году Корпоративный университет РЖД представил еще одну программу в рамках развития профессиональных компетенций — «Школу профессионалов по экологии и техносферной безопасности».

Программа уникальна для железнодорожной отрасли: она объединяет корпоративные стандарты компании, государственные нормативы и актуальные тренды экологической и ESG-повестки. Обучение посвящено вопросам устойчивого развития, экологического менеджмента, адаптации бизнеса к климатическим вызовам, человекоцентричному подходу в культуре безопасности труда и формированию устойчивого лидерства.

Слушателями первого потока стали 25 перспективных руководителей — представители функциональных филиалов и железных дорог, отобранные из более чем 70 претендентов. В процессе обучения они определили ключевые для компании темы в сфере экологии и безопасности и приступили к разработке командных проектов, которые в будущем им предстоит защитить.

В центре — человек

«Корпоративный университет РЖД — это ключевой образовательный партнер компании. За 15 лет нами накоплен достойный багаж знаний и опыта, которыми мы готовы делиться: помимо программ управленческой и профессиональной тематики, университет реализует молодежные проекты, программы социальной тематики, в том числе для волонтеров, для работников компании, вернувшихся с СВО, образовательные решения в сфере цифровизации и совершенствования педагогического мастерства,— резюмирует Роман Баскин.— Мы открыты и готовы делиться нашим опытом с корпоративными университетами других компаний, с бизнес-школами и вузами и считаем, что именно здесь, в сфере образования и развития, наши совместные усилия могут принести реальную пользу экономике страны».

Инна Алексеева