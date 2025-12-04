Трансформация управления

В 2025 году напряжение на рынке труда стало несколько спадать — по крайней мере в ряде отраслей, в большей степени пострадавших от замедления экономики и санкций. Компании из угольной, автомобильной, логистической сфер стали меньше нанимать, а кто-то и вовсе перевел уже работающих сотрудников на четырехдневную рабочую неделю, как АвтоВАЗ или РЖД.

Это не сняло корпоративной потребности в компетентных работниках, однако, похоже, перевело фокус корпоративных университетов на обучение руководства. По крайней мере именно такие программы и варианты их трансформации обсуждались в течение этого года активнее всего.

Ключевые дискуссии стали возникать вокруг понятия лидерства. В новых условиях продолжающейся нестабильности оказалось, что руководителям необходимо снова искать себя и переопределять практики управления. Как показало исследование «Сколково», 2025-й можно считать годом перехода от «роста к развитию», когда на смену стандартным, отработанным решениям должны прийти новые управленческие практики и модели. Их еще только предстоит изобрести и обкатать, и этим сегодня занимаются компании—лидеры рынков.

Однако при этом, как мне говорят, обучать руководителей на самых высоких профессиях негде — раньше можно было отправить их за рубеж, сейчас этот путь для россиян в основном закрыт. А опыт Китая и других азиатских стран не настолько схож с российским, чтобы быть достаточно полезным при управлении бизнесом. Это потребует от российских корпоративных университетов переосмысления своих лидерских программ и того набора навыков, которые они последние годы давали обучающимся.

Еще один важный тренд этого года — окончательное принятие того факта, что онлайн-обучение дает худшие результаты по сравнению с очным. И это создает для корпоративных университетов новый вызов — как привлечь учащихся на офлайн-программы, а главное, как убедить их в том, что на очный формат нужно потратить время? Особенно с учетом роста рабочей нагрузки как на линейных сотрудников, так и на руководителей.