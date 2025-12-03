Туроператоры из Китая проведут в Удмуртии серию встреч с местным бизнесом

С 16 по 18 декабря Удмуртия примет делегацию туристических операторов из Китая. Регион представит иностранным гостям турпотенциал и местные продукты. Об этом сообщает пресс-служба Корпорации развития Удмуртии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

В частности, делегации покажут экскурсионный маршрут с «Ретропоездом Чайковский экспресс» и центр «Карамас Пельга» в Киясовском районе. Туроператоры из Поднебесной проведут серию встреч с представители бизнеса удмуртии в формате B2B.

Напомним, в сентябре 2025 года Китай отменил визы для россиян. Жители России могут посещать КНР в туристических и деловых целях сроком 30 дней без оформления визы. Безвизовый режим продлится до 14 сентября 2026 года. 1 декабря президент Владимир Путин подписал аналогичный указ, разрешающий гражданам Китая въезжать в РФ без оформления визы. Из–за этого в 2026 году предполагается рост турпотока из Китая на 15—30%.