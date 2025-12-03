«Эта огранка получила свое название от маркизы де Помпадур»

Обозреватель “Ъ FM” Анна Минакова рассказывает о распространенных ошибках в речи, выдающих непрофессионализм в области драгоценных камней.

Фото: sotheby's

Сегодня поговорим о словах и произношениях, по которым мгновенно слышно, что человек не разбирается в бриллиантах. Достаточно одной фразы, чтобы стало понятно: вы внутри темы или вы где-то очень далеко от нее. И если хочется звучать уверенно и говорить на одном языке с профессионалами, есть несколько вещей, которые нужно запомнить. Во-первых, выражения «белые бриллианты» не существует в профессиональной среде. Бриллианты бывают бесцветные, околобесцветные и цветные. А то, что по-русски можно было бы назвать «белыми», в английском называется icy — ледяные, молочные. Они имеют совершенно другой внешний вид, другое качество и вообще другой смысл. Второй маркер — это произношение названия главного геммологического института мира. GIA — это всегда «Джи-Ай-Эй», когда человек говорит «Джиа», профессионалы вздрагивают. Третье — это огранка «маркиз». Она получила свое название от маркизы де Помпадур, фаворитки Людовика XV. И произносится она именно так — «маркиза». То, что часто слышишь, в том числе от людей внутри индустрии, — «маркиз» в мужском роде, — это только от недостатка знаний ювелирной истории. Наконец, слово «обсыпка». Это термин из кондитерской сферы, там ему самое место. Когда речь идет об украшениях, усыпанных мелкими бриллиантами, используют слова «паве», «микропаве», иногда просто «россыпь». Но «обсыпка» звучит так, будто речь о булочке, а не о драгоценном украшении.

Анна Минакова