«Девелоперский продукт меняется под влиянием запросов покупателей»

Обозреватель “Ъ FM” Светлана Бардина рассказывает о том, как изменение структуры спроса влияет на особенности предложения на рынке недвижимости.

Девелоперский продукт не быстро, но меняется под влиянием запросов потенциальных покупателей. Квартиры то увеличиваются по площади, то становятся более компактными, зачастую в зависимости от ситуации на рынке. Изменение структуры спроса также влияет на продукт: уделяется больше внимания планировочным решениям квартир, благоустройству, образовательной и спортивной инфраструктуре. В проектах, где такие параметры предусмотрены изначально, по данным экспертов bnMAP.pro и «Бест-Новострой», доля женской аудитории растет быстрее. В целом женщины становятся одной из ключевых категорий покупателей жилья в Москве, отмечают брокеры. Фиксируется рост числа клиенток, самостоятельно принимающих решение о приобретении недвижимости, — эта тенденция заметна в большинстве крупных городов. Девелоперы также подтверждают тренд: по данным «Группы Родина», в структуре продаж компании доля женщин-покупателей увеличилась с 49% в 2024 году до 51% в 2025-м. По прогнозам экспертов, подобная динамика сохранится и в 2026-м.

Женщины выбирают объекты как для проживания, так и в качестве первого инвестиционного актива. Предпочтения чаще отдают двух- и трехкомнатным квартирам площадью 40-70 кв. м. Среди ключевых критериев — функциональная планировка, отдельная рабочая зона и доступ к социальной инфраструктуре. Мужчины же нередко выбирают компактные форматы, в том числе студии, обращая внимание на транспортную доступность и перспективы перепродажи объекта. При этом они выходят на подписание договора на ранних стадиях строительства чаще, чем женщины. А участие женщин и мужчин в ипотечных программах сегодня практически сопоставимо.

