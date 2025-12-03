Президент Франции Эмманюэль Макрон прибыл в Китай с трехдневным государственным визитом. Он планирует обсудить торговые вопросы, а также призвать КНР убедить Россию как можно скорее пойти на прекращение огня с Украиной.

Эмманюэль Макрон с женой Брижит

Фото: Ludovic Marin / Pool / Reuters, Ludovic Marin / Poolв / Reuters Эмманюэль Макрон с женой Брижит

В Елисейском дворце сообщили, что Эмманюэль Макрон хочет договориться о балансе в торговых отношениях стран, чтобы добиться «устойчивого, стабильного роста» и «справедливого, взаимного доступа на рынок».

Согласно программе визита, 4 декабря Эмманюэль Макрон встретится с председателем КНР Си Цзиньпином в Доме народных собраний в Пекине, затем лидеры примут участие в бизнес-форуме. На следующий день у них запланированы переговоры в Дуцзянъяне.

«Мы хотим, чтобы Китай смог убедить Россию и повлиять на нее, чтобы она как можно скорее перешла к прекращению огня и закрепила это прекращение огня путем переговоров, которые, по нашему мнению, должны привести к прочным гарантиям безопасности для Украины»,— сказал Associated Press французский дипломат.

Лусине Баласян