Мошенники обманули дочь уральской ведущей Ксении Телешовой на 7 млн рублей

В Екатеринбурге 15-летняя дочь телеведущей и блогера Ксении Телешовой стала жертвой мошенников. Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Екатеринбургу, они убедили ее передать им 7 млн руб. из домашнего сейфа.

Школьница пояснила полиции, что 28 ноября ей позвонил якобы курьер, сообщивший, что на ее имя пришла посылка — для подтверждения требовалось назвать код из SMS, что она и сделала. Через некоторое время ей снова позвонили неизвестные, представившиеся сотрудниками Росфинмониторинга. Они сказали ей, что благодаря коду, который девочка продиктовала курьеру, мошенники взломали ее аккаунт на Госуслугах, получили доступ к кредитам и начали переводить деньги недружественным странам. Чтобы доказать свою непричастность к этому, девочку принудили взять из дома наличные и передать для «декларирования» курьеру. Деньги девочка взяла все из сейфа и отдала прибывшему молодому человеку.

1 декабря неизвестные снова потребовали от девочки денег и начали угрожать тем, что разместят в интернете ее фотографии, измененные с помощью нейросетей. После этого школьница сообщила о произошедшем родителям — ее мама, Ксения Телешова, обратилась в полицию на следующий день. «Сейчас и меня шантажируют эти люди и говорят, что выложат везде фотографии ребенка, сгенерированные искусственным интеллектом. Наша дочь — умная, образованная, но она как будто зазомбирована. Мошенники сейчас ведут детей по Zoom: они на видео в форме сотрудников полиции, Росфинмониторинга и так далее. В нашем случае дочь боялась, что нас лишат родительских прав»,— рассказала госпожа Телешова в своем Telegram-канале.

По факту хищения денежных средств возбуждено и расследуется уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

Ирина Пичурина