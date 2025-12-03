В Британии рекламу Nike, Lacoste и Superdry запретили за гринвошинг

Британское Управление по контролю за рекламным рынком (Advertising Standards Authority, ASA) распорядилось приостановить в стране рекламную кампанию ряда товаров от компаний Nike, Lacoste и Superdry, в которой заявлялось об их экологичности. Регулятор заявил, что утверждения компаний об экологической «устойчивости» рекламируемых товаров не имеют достаточных обоснований, и реклама вводит потребителей в заблуждение.

Как отмечают британские наблюдатели, это решение ASA является частью более широкой кампании властей по борьбе с так называемым гринвошингом — чрезмерными или не соответствующими действительности заявлениями компаний об экологичности их товаров или услуг. С 2022 года местные регуляторы по этой причине запретили рекламу отдельных товаров и услуг от таких компаний, как Coca-Cola, Wizz Air, Lloyds и Total Energies. Борьбу против гринвошинга несколько лет назад начали и в других странах Европы и в США.

В ноябре 2022 года Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) оштрафовала инвестбанк Goldman Sachs (GS) на $4 млн за нарушения, допущенные при продаже инвестиционных инструментов, связанных с повесткой ESG (окружающая среда, социальная сфера и управление). SEC отмечает, что GS не следовал ряду своих же правил, обозначенных при продаже инвестиционных продуктов, которые, по его словам, были направлены на исполнение повестки ESG.

Евгений Хвостик