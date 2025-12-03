«Баночки с дорогой импортной специей хранили как символ богатства и статуса»

Обозреватель “Ъ FM” Павел Шинский рассказывает, как к приправе относились в Индии, Китае и Европе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Фотобанк Лори Фото: Фотобанк Лори

Если сварить его с куркумой и лягушкой, получится действенное средство от безумия. А если покрошить с редькой, можно избавиться от эпилептических припадков. Испокон веков и до наших дней черный перец в индийской и китайской традиционной медицине считается не приправой, а лекарством. Согласно аюрведе, перец лечит респираторные заболевания, кашель и лихорадку. Китайские медики полагали его незаменимым средством от боли в желудке и проблем с почками.

Современные натуропаты согласны с предшественниками. Они тщательно изучают эффективность пиперина, одного из алкалоидов перца, в борьбе с судорогами и используют в составе масло как наружное средство против любых воспалений. Европейцы же тонкости не понимают. В средние века богачи хранили баночки с дорогой импортной специей как символ богатства и статуса. А сейчас хозяйки просто бросают десяток зернышек на кастрюлю супа или для аромата. Аромат отличный, правда. А восточные тайны — это не для всех.

Павел Шинский