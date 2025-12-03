«Аффирмации ярче влияли на самовосприятие взрослых, чем подростков»

Обозреватель “Ъ FM” Анна Кулецкая рассказывает о последних исследованиях, подтверждающих положительное влияние самовнушения.

Быть к себе добрее — настоящий вызов. Оказывается, даже банальные короткие аффирмации способны подарить нам «внутреннее солнце» и благополучие. Это то самое «думай о хорошем», но облаченное в научную упаковку и подкрепленное анализом свыше сотни исследований, в которых участвовали почти 18 тыс. человек. Ученые из Гонконга решили проверить, как точно работают аффирмации, то есть самовнушение, и кого действительно эта практика делает счастливее. И вот что они обнаружили: не важно, кто вы — тинейджер из США или взрослый европеец, утверждения в духе «Я способен справиться с любой проблемой», «Я принимаю позитив или доверяю своему жизненному пути» творят чудеса. Аффирмации снижали негативные симптомы, такие как тревожность и плохое настроение, а эффект держался как минимум две недели. В эксперименте участвовали жители разных стран, и ученые обратили внимание, что практика ярче влияла на самовосприятие взрослых, чем подростков. А общее благополучие возрастало больше у американцев, чем у жителей азиатских стран или Европы.

В прошлом году похожий эксперимент проводили на студентах из Калифорнии: они каждый день на протяжении месяца радовали себя 20-секундными аффирмациями и прикасались к себе, словно испытывают сострадание. Конечно, серьезного переворота в сознании такие практики вряд ли могут обещать или тем более заменить терапию. Но выглядит все достаточно просто, а интерес ученых, возможно, еще один повод добавить парочку фраз в свой ежедневник. Можно даже начать с классики вроде «Я самая обаятельная и привлекательная» или «Все проходит, и это тоже пройдет».

Анна Кулецкая