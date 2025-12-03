Акции владельца Zara и Bershka достигли девятимесячного максимума

Котировки акций Industria de Diseno Textil (Inditex) растут на 8% после того, как владелец сетей магазинов одежды и обуви отчитался лучше прогнозов аналитиков. Акции торгуются на уровне €53 — максимальное значение за последние девять месяцев.

Выручка Inditex, владеющего сетями Zara, Bershka, Pull&Bear, Massimo Dutti и Stradivarius, выросла по итогам третьего квартала на 4,9% (на 8,4% без учета колебаний курсов валют), до €9,8 млрд. Аналитики ожидали, что выручка компании составит €9,69 млрд.

Владелец сетей магазинов отдельно отметил удачный старт зимнего сезона. В ноябре, на который пришлись распродажи на «черную пятницу», выручка компании при постоянном курсе валют выросла на 10,6% по сравнению с прошлым годом.

По итогам первых девяти месяцев 2025 года продажи Inditex выросли на 2,7% и составили €28,2 млрд. Чистая прибыль оператора выросла до €4,62 млрд против €4,45 млрд за аналогичный период прошлого года.

Кирилл Сарханянц