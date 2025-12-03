Николай Красников будет руководить новосибирским наукоградом еще пять лет

Николай Красников, возглавляющий новосибирский наукоград Кольцово с 1991 года, избран советом депутатов на новый пятилетний срок. Об этом «Ъ-Сибирь» сообщили в пресс-службе мэрии.

Фото: Алексей Танюшин, Коммерсантъ Николай Красников

Внеочередная сессия совета состоялась 3 декабря. Депутатам по итогам конкурсного отбора были представлены три кандидата.

Помимо господина Красникова свои программы предложили еще два претендента: директор спортшколы «Кольцовские надежды» Алексей Ануфриев и глава Морского сельсовета Новосибирского района Елена Лазарева. В итоге все 18 депутатов, принявших участие в заседании, проголосовали за действующего главу муниципалитета.

Как писал «Ъ-Сибирь», в сентябре 2025 года был избран новый состав совета депутатов Кольцово. 19 из 20 мест получили единороссы.

