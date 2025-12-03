В гордуму Перми внесен проект новой схемы одномандатных избирательных округов

Краевой избирком разработал проект новой схемы одномандатных избирательных округов для проведения выборов депутатов гордумы Перми. Об этом сообщает пресс-служба избиркома.

Срок действия прежней схемы, утвержденной в 2016 году, истекает 24 февраля 2026 года. Согласно нормам законодательства, не позднее чем за 80 дней до этого срока ТИК Дзержинского района Перми, на которую возложены полномочия по организации и проведению выборов депутатов гордумы, внесла для утверждения в гордуму новую схему одномандатных избирательных округов.

Проект новой схемы исходит из требований устава Перми, который предусматривает избрание 14 депутатов по пропорциональной системе, а 22 — по одномандатным избирательным округам. Средняя норма представительства на один депутатский мандат, исходя из численности избирателей на 1 июля 2025 года, составляет 35 050 человек.

Новая схема не претерпела значительных изменений по сравнению с действующей. Изменения коснулись лишь округов, расположенных в Орджоникидзевском и Мотовилихинском районах, что вызвано активным строительством и заселением многоквартирных жилых домов.

Предложенный вариант схемы должен быть утвержден депутатами до 2 февраля 2026 года и будет действовать в течение десяти лет.