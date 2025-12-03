Ярославская полиция задержала обвиняемого в наркоторговле после бегства за рубеж

В Москве задержан гражданин, находившийся в федеральном розыске за незаконный оборот наркотиков в Рыбинске. Об этом сообщили в УМВД России по Ярославской области.

В 2018 году следственное управление МУ МВД России «Рыбинское» возбудило против него уголовные дела по статьям 228.1 и 228 УК РФ. Мужчина 1978 года рождения обвиняется в двух эпизодах незаконного сбыта и хранении наркотиков. Ему была назначена мера пресечения в виде подписки о невыезде. Однако он покинул Россию и улетел в Доминиканскую Республику, после чего был объявлен в розыск.

В конце ноября этого года, вернувшись в Россию, он был задержан в Москве. Суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу. Расследование дела близится к завершению, и вскоре материалы будут направлены в суд.

Антон Голицын