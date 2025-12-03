ВТБ намерен запустить сервис оплаты по QR-коду в Китае в 2026 году

ВТБ (MOEX: VTBR) работает над запуском оплаты по QR-коду в Китае для россиян. Об этом сообщил глава кредитной организации Андрей Костин. Он напомнил, что такая опция уже существует в нескольких других странах за рубежом.

«Надеемся, что в 2026 году мы сумеем эту задачу тоже решить и для наших граждан, которые будут путешествовать в Китайскую Народную Республику»,— сказал господин Костин на инвестфоруме ВТБ «Россия зовет!».

Глава ВТБ добавил, что граждане начинают больше путешествовать, и у банка существует целая сеть филиалов для удобной и безопасной оплаты. «Первой ласточкой» Андрей Костин назвал внедрение QR-кодов во Вьетнаме. Там, уточнил господин Костин, работает российско-вьетнамский банк.

Для подключения такой системы оплаты во Вьетнаме ВТБ использовал локальную платежную инфраструктуру. Банку удалось состыковать российский QR-код и VietQR, пояснил глава ВТБ. Сейчас в стране работает около 3 тыс. подобных точек.

Помимо Вьетнама мгновенная оплата по QR-коду доступна для россиян в Киргизии и Таджикистане.