Почти тысяча жителей иркутского поселка остались без теплоснабжения после аварии

Отключение теплоснабжения и горячего водоснабжения произошло в поселке Мама Иркутской области. Причиной стала авария на теплосетях, сообщило главное управление МЧС по региону.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным ведомства, без теплоснабжения остались два пятиэтажных дома и 112 жилых домов с печным отоплением, в которых проживает более 900 человек. Кроме того, отключения затронули два социально значимых объекта. В настоящее время после устранения порыва на теплосетях ведется заполнение системы водой для запуска трех котлов центральной котельной.

Согласно данным иркутского УГМС, утром 3 декабря температура воздуха в регионе опускалась до минус 30 градусов. В Маме проживает около 2,5 тыс. человек.

Александра Стрелкова