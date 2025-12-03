Суд в Уфе рассмотрит дело о незаконном сбыте наркотиков членами семьи

Октябрьский районный суд Уфы рассмотрит уголовное дело троих местных жителей, обвиняемых в покушении на незаконный сбыт наркотических средств (ч.3 ст. 30, чч.4. 5 ст. 228.1 УК РФ), а также незаконном обороте сильнодействующих веществ (ч.3 ст. 234 УК РФ).

По версии следствия, в сентябре 2024 года один из фигурантов уголовного дела создал интернет-магазин по продаже наркотиков и сильнодействующих веществ в Стерлитамаке, Уфе и Янауле. Для ведения незаконного бизнеса он арендовал гараж в Уфе и привлек к «работе» свою супругу и ее брата. Они должны были получать оптовые партии наркотических средств, расфасовывать их на более мелкие части, оборудовать тайники и передавать данные с координатами расположения. Полицейские пресекли преступную деятельность в апреле этого года, из незаконного оборота изъяли более 3 кг запрещенных веществ.

Майя Иванова