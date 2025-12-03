Авиакомпания «Россия» не смогла взыскать убытки с аэропорта Емельяново

Третий арбитражный апелляционный суд отказал АО «Авиакомпания Россия» (входит в ГК «Аэрофлот») во взыскании 13,6 млн руб. убытков за повреждение самолета в процессе буксировки к месту стоянки с аэропорта «Емельяново» (Красноярск). Повреждения были обнаружены после выполнения рейса Астана-Красноярск в феврале 2023 года. В конце мая текущего года суд отказал авиакомпании в удовлетворении этого иска посчитав, что убытки истца не связаны с действиями работников аэропорта.

Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ

«Судом первой инстанции не дана надлежащая оценка действиям водителя буксировочной машины, который действовал в нарушении инструкции по буксировке на аэродроме», — указал заявитель в апелляционной жалобе.

Согласно материалам суда первой инстанции, в результате буксировки произошло разрушение срезных болтов на водиле (тягаче) и на передней стойке самолета. Из-за полученных повреждений судно не эксплуатировалось на период ремонта, указал истец, оценив сумму ущерба из-за простоя в 10,5 млн руб.

«Изначально в процессе буксировки водителем была выбрана неправильная траектория движения», — установлено в ходе разбирательства. Суд апелляционной инстанции заявил об отсутствии доказательства того, что капитан воздушного судна действовал в соответствии с полученной командой буксировочной бригады.

Более того, судебная коллегия указала на отсутствие данных речевого самописца — авиакомпания не предоставила записи по причине его некорректной работы. «При этом в предоставленной записи параметрического самописца отсутствует именно запись 7-секундного интервала в момент применения стояночного тормоза», — указано в постановлении суда.

«Авиакомпания Россия» входит в число крупнейших авиакомпаний России и является крупнейшим эксплуатантом самолетов отечественного производства. Базовые аэропорты авиакомпании находятся в Санкт-Петербурге, Москве, Красноярске, Владивостоке и Сочи.

Лолита Белова