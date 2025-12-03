ВТБ: обеспеченные потребкредитами облигации станут драйвером рынка в 2026 году

В 2026 году ВТБ (MOEX: VTBR) продолжит выпуск ипотечных облигаций по программе ДОМ.РФ и хочет увеличить объем сделок, обеспеченных потребительскими кредитами. Об этом сообщил руководитель управления секьюритизации банка Андрей Сучков.

«Сегодня мы прорабатываем потенциал секьюритизации кредитных карт, автокредитов и лизингового портфеля. Однако реализация этих планов будет зависеть от рыночных условий»,— уточнил Андрей Сучков на инвестфоруме ВТБ «Россия зовет!».

По оценкам банка, секьюритизация останется одним из основных сегментов рынка. При этом ее динамика будет во многом зависеть от объемов выдачи ипотеки и изменения уровня ключевой ставки. Самой перспективной в ВТБ считают секьюритизацию потребительских кредитов.

Объем сделок в секторе ипотечной секьюритизации, добавил господин Сучков, в 2026 году будет сопоставим с результатом текущего. По его словам, на это напрямую влияют уровень ставок и активность заемщиков.