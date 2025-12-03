Поезд «Буревестник» спустя 11 лет возобновил рейсы Москва — Нижний Новгород

Скоростные двухэтажные поезда «Буревестник» начали курсировать между Москвой и Нижним Новгородом. Первый рейс отправился с Ярославского вокзала 3 декабря. Поезд развивает скорость до 160 км/ч, сокращая время в пути до четырех часов.

Поезда «Буревестник» курсировали между двумя городами с 1960-х годов по 2014 год. В те годы в составах были одноэтажные вагоны, преимущественно с местами для сидения.

Новый поезд может перевозить более 730 пассажиров за рейс. Восстановленный маршрут будет обслуживаться тремя парами поездов ежедневно. Из Москвы поезда отправляются в 10:05, 13:45 и 20:15, а из Нижнего Новгорода — в 7:20, 15:29 и 18:57. Утренний поезд из Москвы отправляется с Ярославского вокзала, а дневной и вечерний — с Восточного. Поезд будет останавливаться во Владимире, Коврове или Дзержинске в зависимости от времени отправления.

В вагонах улучшенной компоновки предусмотрено отдельное купе со спальным местом и монитором. Все вагоны оборудованы экологически чистыми туалетами, системами климат-контроля и контроля безопасности. Пассажиры могут воспользоваться мультимедийным оборудованием, розетками, разъемами USB и Type-С, передает ТАСС.