В Зеленодольске на капремонт центра культуры им. Горького выделили 485 млн

На капитальный ремонт здания Центра культуры, искусства и народного творчества им. Горького в Зеленодольске направят 485 млн руб. Соответствующий тендер опубликован на сайте госзакупок.

Проект включает общестроительные работы, замену инженерных сетей (водопровод, канализация, отопление, вентиляция, теплоснабжение вентустановок), монтаж видеонаблюдения и электроснабжения, установку архитектурной подсветки, системы автоматики пожаротушения, технологического оборудования, наружного освещения, а также благоустройство и озеленение территории.

В рамках той же закупки выделены 23 млн руб. на капремонт Чубуклинского сельского дома культуры в Заинском районе и 29,1 млн руб. — на ремонт культурно-досугового центра в Чистополе.

Общая сумма контракта превышает 537 млн руб. Работы профинансированы из бюджета Татарстана, заказчиком выступает ГБУ «Главстрой РТ». Завершить их планируется к 1 декабря 2026 года.

Анна Кайдалова