Костин назвал грабежом конфискацию российских активов

Глава ВТБ (MOEX: VTBR) Андрей Костин прокомментировал конфискацию активов России и их возможную передачу Украине в виде кредита. По его словам, изъятие российских активов — «грабеж» и «нарушение юридической логики».

«Если европейцы попытаются изъять суверенные средства Центрального банка и отдать их Украине — это беспрецедентно в истории. Никогда такого не было. Мы считаем, что это ничто иное, как грабеж» — заявил господин Костин в интервью телеканалу CNN. Он утверждает, что у Евросоюза нет юридических оснований для конфискации активов России.

Как считает господин Костин, из-за ареста активов российских компаний «прежний порядок (участие России в международном финансовом сотрудничестве — “Ъ”) не восстановится». Он отметил, что в будущей международной кооперации Россия будет ориентироваться на Китай, Индию и арабские страны. «Мы сейчас Западу мало доверяем», — резюмировал глава ВТБ.