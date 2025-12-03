В Перми обнаружили тело пропавшей 17-летней девушки

Следственным отделом по Орджоникидзевскому району Перми СУ СКР по Пермскому краю возбуждено и расследуется уголовное дело по факту безвестного исчезновения 17-летней девушки. Ее тело было обнаружено сегодня в реке Гайве. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР.

Девушка безвестно исчезла 27 ноября 2025 года. Ее поисками занимались сотрудники правоохранительных органов и волонтеры. 3 декабря 2025 года в ходе поисковых мероприятий с привлечением водолазов службы спасения города Перми тело девушки было обнаружено в реке Гайва в Орджоникидзевском районе Перми. При осмотре тела признаков насильственной смерти не установлено.

Следователями произведен осмотр места происшествия, с целью установления причины смерти несовершеннолетней назначена судебно-медицинская экспертиза. Проводятся иные следственные и процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.