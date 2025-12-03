Прокуратура вывила хищение 8 млн рублей при капремонте жилого дома в Перми

Прокуратура Индустриального района Перми выявила нарушения при выполнении капитального ремонта общего имущества многоквартирного дома. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.

В ходе надзорных мероприятий в действиях подрядчика, осуществляющего ремонт в одном из многоквартирных домов Индустриального района Перми, выявлены признаки хищения посредством завышения стоимости примененных строительных материалов. Сумма ущерба может составлять более 8 млн руб.

По материалам прокурорской проверки ГУ МВД по Пермскому краю возбудило уголовное дело по факту мошенничества. Ход и результаты расследования данного уголовного дела поставлены прокуратурой на контроль.