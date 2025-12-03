В Оренбуржье выявлено свыше 470 нарушений охраны атмосферного воздуха за 10 месяцев

На территории Оренбургской области прокуроры выявили свыше 470 нарушений в сфере охраны атмосферного воздуха с января по октябрь. Соответствующие данные озвучили на заседании коллегии по вопросам состояния законности в сфере охраны атмосферного воздуха под председательством прокурора Оренбургской области Руслана Медведева, сообщает региональная прокуратура.

Наибольшее число фактов превышения предельно допустимой концентрации вредных веществ в атмосфере зарегистрировано в Бузулуке, Сорочинске, Орске, Оренбурге, Медногорске и Сакмарском районе.

Для устранения нарушений внесено более 170 представлений, к дисциплинарной и административной ответственности привлечено порядка 140 должностных лиц. Установлены случаи несвоевременного получения комплексных экологических разрешений, ненадлежащего осуществления производственного экологического контроля, неполного отражения в инвентаризационных отчетах источников выбросов, отсутствия согласований с уполномоченными органами при наступлении неблагоприятных метеорологических условий.

В некоторых случаях косвенными причинами недостатков явились ненадлежащая работа контрольно-надзорных и правоохранительных органов, а именно разбалансированность действий и недостаточный уровень межведомственного взаимодействия.

Руфия Кутляева