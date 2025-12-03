Производитель чипов Marvell покупает ИИ-стартап Celestial за $3,25 млрд

Американский производитель полупроводников Marvell Technology объявил о покупке ИИ-стартапа Celestial AI за $3,25 млрд. Эта сумма может быть увеличена до $5,5 млрд, если Celestial достигнет определенных целей по выручке, будучи уже подразделением Marvell.

Celestial — это стартап, специализирующийся на разработке масштабируемых оптических соединений высокопроизводительных компьютеров, которые используются для работы систем искусственного интеллекта.

Акции Marvell после объявления о сделке и публикации финансового отчета за третий квартал выросли в цене на 13%. Выручка компании составила $2,08 млрд, а прибыль на акцию достигла $0,76, что выше консенсус-прогноза аналитиков, опрошенных LSEG ($0,73 на акцию).

Кирилл Сарханянц