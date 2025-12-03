В декабре откроют новую зону отдыха на Слудской горке

В этом месяце на пересечении улиц Попова и Петропавловской планируется открыть обновленный участок с местами для отдыха. Как сообщает ИА «Текст» со ссылкой на МКУ «Пермблагоустройство», в верхней части Слудской горки будет обустроена смотровая площадка с качелями, а в нижней — зона отдыха с парклетами (небольшие зоны отдыха со скамейками у тротуаров). Соответствующие работы планируется завершить 10 декабря.

В октябре «Ъ-Прикамье» сообщал, что на месте ремонта Слудской горки появится новое пространство для отдыха. На территории уже проведено озеленение: посажены деревья, кустарники, многолетние цветочные культуры, а также обновлены газонные покрытия.

Напомним, зимой со Слудской горки стали кататься дети. Спуск с горки выходит на проезжую часть и трамвайные пути, и подобные развлечения представляли опасность. Мэрия поставила внизу горы ограждения и даже посыпала горку песком, чтобы предотвратить массовые катания. Однако эти меры не возымели эффекта.