Ярославские коммунисты обсудят тему платной парковки на митинге

В Ярославле 6 декабря в сквере у завода «Красный маяк» рядом с Октябрьской площадью пройдет митинг регионального отделения КПРФ. Об этом «Ъ-Ярославль» сообщил депутат Ярославской областной думы Валерий Байло.

«Митинг согласован с администрацией, заявленная тема — социально-экономическое развитие региона. Будем говорить о платных парковках, об оптимизации учреждений образования и здравоохранения. Заявки на три разных места направляли члены партии, согласовали сквер у Красного маяка»,— сказал Валерий Байло.

Заявленное количество участников мероприятия — 300 человек. Митинг начнется в 12:00.

Антон Голицын