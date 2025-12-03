Криптопроект Трампа обесценился наполовину всего за 30 минут

Котировки акций American Bitcoin, принадлежащей сыну президента США Эрику Трампу, 2 декабря рухнули более чем на 50% всего за полчаса. American Bitcoin — один из нескольких криптовалютных проектов, принадлежащих семье Дональда Трампа. Но все они стремительно обесцениваются, отмечает Bloomberg.

Фото: Brendan McDermid / Reuters Эрик Трамп

С начала года капитализация этого проекта рухнула на 75%. Токен World Liberty Financial, основанного самим президентом и его сыновьями, просел в цене на 51% с начала сентября, когда он достиг пиковой стоимости. Мемкоины Дональда Трампа и его жены Мелании с начала года обесценились на 90% и 99%. Еще одна криптовалютная компания сыновей господина Трампа, Alt5 Stigma, потеряла 75% своей капитализации с начала года.

Эрик Трамп в соцсети X призвал пользователей не поддаваться панике. Падение он объяснил открывшейся возможностью для ранних инвесторов реализовать опционы на продажу акций American Bitcoin. «Я искренне верю, что мы создаем одну из величайших криптовалютных компаний в мире. Я сохраняю все свои акции ABTC — я на 100 % нацелен на то, чтобы стать лидером отрасли»,— написал господин Трамп.

Кирилл Сарханянц