Beeline Cloud победил в премии Comnews Awards

Beeline Cloud стал победителем престижной отраслевой премии ComNews Awards 2025. Компания одержала победу в номинации «Лучшее решение по миграции и эксплуатации учетных систем в облаке», где эксперты высоко оценили ее способность обеспечивать бесперебойную и эффективную работу критически важных приложений.



XIV торжественная церемония награждения, состоявшаяся 5 декабря в Москве, собрала ведущих игроков ИТ-рынка. Победу в конкурсе, где в этом году было зафиксировано рекордное число заявок, одержало комплексное решение Beeline Cloud «1С Cloud Pro». Жюри отметило его как лидирующее на рынке решение для обеспечения непрерывности бизнеса и высокой производительности систем на платформе «1С:Предприятие» в защищенной облачной инфраструктуре.

Награду получил директор по развитию облачного бизнеса и сервисов кибербезопасности ПАО «ВымпелКом» Сергей Кондратьев.

«Для современного бизнеса непрерывность работы учетных систем — это основа операционной деятельности. Полученная награда подтверждает, что наше решение “1С Cloud Pro” задает стандарты надежности и производительности на рынке. Мы не просто переносим системы в облако, мы создаем отказоустойчивую среду с профессиональным сопровождением, которая гарантирует бизнесу стабильность и позволяет развиваться без технологических рисков»», — отметил Сергей Кондратьев.

Ключевые компоненты и преимущества «1С Cloud Pro» включают комплексную миграцию с минимальным временем простоя. Обширный опыт охватывает в том числе переходы с платформы Microsoft на импортозамещенный стек PostgreSQL. Решение предлагает выбор оптимизированной инфраструктуры на базе Linux с СУБД PostgreSQL, а также полный цикл экспертного сопровождения: мониторинг, администрирование и обеспечение работоспособности. Сервис обеспечивает высокие гарантии доступности (SLA от 99,95% до 99,99%) и соответствует строгим стандартам безопасности, включая требования 152-ФЗ (УЗ-1) и ГОСТ ЦБ Р 57580.1-2017. Процесс внедрения построен поэтапно: от диагностики и проектирования до миграции данных, промышленной эксплуатации и дальнейшего круглосуточного мониторинга с регулярной отчетностью для клиента.

