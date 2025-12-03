ПСБ поделился опытом с ярославскими ИТ-талантами на отраслевой конференции

ПСБ организовал в Ярославле конференцию «Тренды в ИТ: взгляд в будущее», которая объединила более 200 ИТ-специалистов из банка и различных крупных российских технологических компаний. Мероприятие стало важной площадкой для обмена ведущими практиками и обсуждения стратегических векторов развития ИТ-сектора. Конференция позволила участникам не только проанализировать актуальные тренды, но и наметить практические пути интеграции инновационных решений в бизнес-процессы. В центре внимания отраслевого события находились ключевые направления: эволюция генеративного ИИ, оптимизация рабочих процессов и современные подходы к управлению ИТ-командами — именно эти аспекты сегодня определяют конкурентоспособность компаний на быстро меняющемся ИТ-рынке.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ПСБ Фото: пресс-служба ПСБ

На конференции эксперты банка поделились знаниями и практическими кейсами в области построения ИТ-систем с использованием инструментов нейросетевой генерации текста, сочетающейся с механизмами поиска релевантной информации, разобрали инструменты, позволяющие выстроить эффективное взаимодействие между различными специалистами с возможностью гибкого управления требованиями к проектируемым ИТ-системам, а также рассмотрели новый подход к развитию продуктового мышления в командах с использованием инструментов ИИ.

В рамках мероприятия участники на практике изучили подходы и инструменты вайб-кодинга, создали готовый ИТ-продукт с использованием ИИ-инструментов по написанию кода и в игровом формате оценили, сколько стоит невыпущенная доработка и как именно срывы сроков влияют и на работу ИТ-команд, и на стоимость самого продукта.

«Для нас особенно ценно, что конференция прошла в Ярославле и объединила столько талантливых ИТ-специалистов. ПСБ рад делиться своим опытом и знаниями с местным ИТ-сообществом — как со студентами, так и с экспертами. Такие встречи помогают двигаться вперед, развивать местные компетенции и создавать новые возможности для ярославских ИТ-профессионалов»,— сказал Алексей Карзин, руководитель регионального центра информационных технологий ПСБ в Ярославле.

Конференция завершилась открытой дискуссией, на которой обсуждались вопросы, связанные с обзором текущей ситуации на ИТ-рынке, тренды в сфере ИТ, профильное образование, развитие и применение технологий искусственного интеллекта.

ПАО «Банк ПСБ», лицензия №3251