Татарстану на развитие геномной селекции в животноводстве направят 11,9 млн

Татарстан станет одним из регионов, получивших возмещение части затрат на развитие геномной селекции в племенном животноводстве. Правительство России выделит на эти цели 11,9 млн руб. до конца 2025 года. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Еще 1,1 млн руб. направят на развитие животноводства в Марий Эл и 5,9 млн руб. — в Чувашии. Всего субсидирование получит 31 субъект на общую сумму 264,5 млн руб.

Средства будут использоваться, в частности, для проведения молекулярной генетической экспертизы племенного молодняка крупного рогатого скота. Такая экспертиза позволяет выявить отсутствие генетически обусловленных заболеваний и оценить племенную ценность животных.

Субсидия из федерального бюджета может покрывать до 70% фактических затрат племенных хозяйств. Финансирование предоставляется на основе соглашений между Минсельхозом и региональными властями.

Работы ведутся в рамках федерального проекта «Создание условий для развития научных разработок в селекции и генетике», входящего в состав национального проекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности».

Анна Кайдалова