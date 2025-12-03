Татарстан станет одним из регионов, получивших возмещение части затрат на развитие геномной селекции в племенном животноводстве. Правительство России выделит на эти цели 11,9 млн руб. до конца 2025 года. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Татарстану на развитие геномной селекции в животноводстве направят 11,9 млн

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Татарстану на развитие геномной селекции в животноводстве направят 11,9 млн

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Еще 1,1 млн руб. направят на развитие животноводства в Марий Эл и 5,9 млн руб. — в Чувашии. Всего субсидирование получит 31 субъект на общую сумму 264,5 млн руб.

Средства будут использоваться, в частности, для проведения молекулярной генетической экспертизы племенного молодняка крупного рогатого скота. Такая экспертиза позволяет выявить отсутствие генетически обусловленных заболеваний и оценить племенную ценность животных.

Субсидия из федерального бюджета может покрывать до 70% фактических затрат племенных хозяйств. Финансирование предоставляется на основе соглашений между Минсельхозом и региональными властями.

Работы ведутся в рамках федерального проекта «Создание условий для развития научных разработок в селекции и генетике», входящего в состав национального проекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности».

Анна Кайдалова