На заводе «Балтика-Самара» запустили новую линию розлива в алюминиевые банки

Завод «Балтика-Самара» завершил модернизацию, вложив более 1,4 млрд руб. В рамках проекта запущена новая линия розлива в алюминиевые банки, способная производить до 60 тыс. единиц продукции в час.

Вице-губернатор Самарской области Антон Емельяненко посетил завод и оценил внедрение новой линии. Он подчеркнул, что компания «Балтика» является стратегическим партнером региона и входит в число системообразующих предприятий. В октябре прошлого года были достигнуты договоренности о наращивании инвестиций, сейчас обсуждаются дальнейшие планы.

На заводе производят более 100 наименований продукции, поставляемых в регионы Поволжья и Урала, а также экспортируемых в страны Средней Азии. С 2003 года объем акцизных отчислений в бюджет области превысил 100 млрд руб.

Андрей Сазонов