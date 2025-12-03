Начальника отдела капремонта в «Удмуртнефти» задержали по делу о подкупе

В Ижевске задержали начальника отдела капитального строительства соответствующего управления «Удмуртнефти» имени В.И. Кудинова. Он обвиняется в получении коммерческого подкупа в размере 1,2 млн руб. (ст. 204 УК, до 12 лет лишения свободы). Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по Удмуртии.

Следствие считает, что фигурант незаконно получил от представителя коммерческой организации денежное вознаграждение за заключение дополнительных соглашений к договорам на строительство и ремонт помещений организации, а также подписание актов их приемки.

2 декабря обвиняемого задержали сотрудники УФСБ при попытке получения части коммерческого подкупа в размере 600 тыс. руб. Указанные денежные средства изъяты следователями.

Задержанный находится в изоляторе временного содержания. Как сообщили в региональном СУ СКР, следствие намерено заключить фигуранта под стражу.