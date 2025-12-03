Уволенный после суда экс-глава Краснокамска проводит выставку картин в Чусовом

В чусовском Культурно-деловом центре (КДЦ) откроется персональная выставка живописи бывшего главы Краснокамска Игоря Быкариза. Как сообщает пресс-служба КДЦ, на экспозиции «Все только начинается» будет представлено более 60 работ, включая пейзажи, городские виды, портреты, морские сюжеты и цветочные натюрморты. Выставка будет действовать в центре с 5 декабря по 31 января.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Игорь Быкариз

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Игорь Быкариз

Летом 2024 года другой выставкой картин на тот момент действующего главы Краснокамского округа Игоря Быкариза заинтересовалась местная прокуратура. Как тогда сообщали источники «Ъ-Прикамье», надзорный орган «проверял наличие должностного преступления — использования муниципального имущества для извлечения личной выгоды». Якобы картины выставлялись и продавались без взимания платы за аренду помещения. Экспозиция тогда действовала в Краснокамской картинной галерее им. И. И. Морозова. В итоге следственный комитет состава преступления не обнаружил. Осенью того же года выставка господина Быкариза была проведена в Кудымкарском театре.

Напомним, в октябре Пермский краевой суд удовлетворил требования прокуратуры об увольнении Игоря Быкариза с должности в связи с утратой доверия. По мнению надзорного органа, он проявил бездействие, не уволив двух своих подчиненных — Антона Максимчука и Алексея Матросова. Глава округа не сообщил также, что аффилированное с ним ООО получило в мэрии разрешение на строительство. Сам господин Быкариз с претензиями надзорного органа не согласился. Его позицию поддерживали представители краевых властей.