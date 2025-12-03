С начала года городские службы Казани очистили более 5,4 тыс. кв. м поверхностей в подземных и надземных пешеходных переходах от надписей и рисунков. На эти работы из бюджета города было выделено 2,6 млн руб., сообщает пресс-служба мэрии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В 2025 году на очистку переходов Казани от надписей и рисунков выделили 2,6 млн

Фото: Александр Голиков, Коммерсантъ В 2025 году на очистку переходов Казани от надписей и рисунков выделили 2,6 млн

Фото: Александр Голиков, Коммерсантъ

Основной метод борьбы с последствиями вандализма — закрашивание поврежденных участков и обработка стен специальными моющими средствами. Наибольший объем работ проведен в переходе на пересечении улиц Большая Крыловка — Поперечно-Базарная, где обновлено 195 кв. м стен.

Особенно часто вандализм проявляется в переходах на улицах Вишневского — Шмидта, пересечении улиц Дементьева и Кошевого, вдоль Мамадышского тракта, а также на проспектах Ямашева и Большое Казанское кольцо.

Анна Кайдалова