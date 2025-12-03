Новое кладбище в Ярославле хотят построить в районе улицы Гагарина
В Ярославле выбрали место для нового городского кладбища. Об этом сообщил заместитель мэра Андрей Данц на совместном заседании комиссий муниципалитета, которые рассматривали проект бюджета на 2026 год.
Фото: мэрия Ярославля
Кладбище планируют построить в районе улицы Гагарина. В бюджет уже заложены средства на подготовительные работы. Андрей Данц уточнил, что проектирование будет выполнять областной «Проектный институт», и финансирование будет идти из областного бюджета. Предварительные изыскания оплатят из городского бюджета.
Ранее рассматривалась возможность строительства кладбища в районе деревни Прохоровское Ярославского района, но от этой идеи отказались в 2025 году. В октябре заместитель мэра Николай Степанов сообщил, что рассматривали несколько площадок.