Новое кладбище в Ярославле хотят построить в районе улицы Гагарина

В Ярославле выбрали место для нового городского кладбища. Об этом сообщил заместитель мэра Андрей Данц на совместном заседании комиссий муниципалитета, которые рассматривали проект бюджета на 2026 год.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: мэрия Ярославля Фото: мэрия Ярославля

Кладбище планируют построить в районе улицы Гагарина. В бюджет уже заложены средства на подготовительные работы. Андрей Данц уточнил, что проектирование будет выполнять областной «Проектный институт», и финансирование будет идти из областного бюджета. Предварительные изыскания оплатят из городского бюджета.

Ранее рассматривалась возможность строительства кладбища в районе деревни Прохоровское Ярославского района, но от этой идеи отказались в 2025 году. В октябре заместитель мэра Николай Степанов сообщил, что рассматривали несколько площадок.

Антон Голицын