Новое кладбище в Ярославле хотят построить в районе улицы Гагарина

В Ярославле выбрали место для нового городского кладбища. Об этом сообщил заместитель мэра Андрей Данц на совместном заседании комиссий муниципалитета, которые рассматривали проект бюджета на 2026 год.

Фото: мэрия Ярославля

Кладбище планируют построить в районе улицы Гагарина. В бюджет уже заложены средства на подготовительные работы. Андрей Данц уточнил, что проектирование будет выполнять областной «Проектный институт», и финансирование будет идти из областного бюджета. Предварительные изыскания оплатят из городского бюджета.

Ранее рассматривалась возможность строительства кладбища в районе деревни Прохоровское Ярославского района, но от этой идеи отказались в 2025 году. В октябре заместитель мэра Николай Степанов сообщил, что рассматривали несколько площадок.

Антон Голицын

