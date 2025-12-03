Башкирии выделят около 7 млн рублей на геномную селекцию в животноводстве

До конца этого года Башкирия получит из федерального бюджета 6,87 млн руб. в качестве возмещения части затрат на развитие геномной селекции в племенном животноводстве. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

Всего 30 регионам выделят на эти цели 264,5 млн руб. Самые значительные субсидии предназначены для Удмуртии (24,7 млн руб.), Калининградской (19 млн руб.) и Кировской областей (18,7 млн руб.). Как считают в правительстве, субсидии будут способствовать «укреплению продовольственной безопасности России».

Развитие геномной селекции подразумевает проведение молекулярной генетической экспертизы племенного молодняка крупного рогатого скота. Она помогает получить информацию о достоверности происхождения животных и отсутствии у них генетических заболеваний, а также определять их племенную ценность.

Субсидия из федерального бюджета может покрыть до 70% от объема затрат, понесенных племенными хозяйствами. Средства предоставляются на основе соглашения между минсельхозом и региональными властями. Работа проводится в рамках федерального проекта «Создание условий для развития научных разработок в селекции и генетике», который входит в состав национального проекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности».

Майя Иванова