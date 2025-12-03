«Мечел-Энерго» выплатила долг в 1 млрд рублей перед «Россети Урал» за энергию

В компанию «Россети Урал» поступили денежные средства в размере 1,1 млрд руб. от ООО «Мечел-Энерго» в счет погашения задолженности за электрическую энергию. Большая часть суммы покрывает долг с февраля по октябрь 2025 года, сообщает пресс-служба организации.

Причиной погашения долга «Россети Урал» называют изменение российских правил оптового рынка электрической энергии и мощности. Теперь организацию, которая не платит за оказанные услуги, могут исключить из реестра субъектов оптового рынка гарантирующего поставщика. Ранее электросетевая компания вынесла вопрос о задолженности на комиссию АО «Центр финансовых расчетов». Организация также взаимодействовала с прокуратурой, передавшей данные судебным приставам.

Специалисты компании «Россети Урал» продолжают взыскивать с «Мечел-Энерго» просроченную задолженность и неустойки. На сегодняшний день в судах рассматривается 16 арбитражных дел по всем регионам организации о принудительном погашении долга.

Виталина Ярховска