В Забайкалье незаконная добыча золота превышает легальные объемы

Объем теневого оборота драгоценных металлов, в частности золота, в Забайкальском крае «значительно превышает» легальные показатели. По официальной статистике в регионе за 2024 год в общей сложности добыта 41 тонна золота. Об этом заявил прокурор региона Александр Янковский в ходе координационного совещания руководителей правоохранительных органов региона. Оценки объемов нелегальной добычи при этом господин Янковский не привел, заметив, что нелегальная добыча «широко ведется местным населением».

По его информации, на территории региона золото добывается на 474 месторождениях, однако только 205 из 630 выданных лицензий предусматривают возможность добычи. Кроме того, легальная деятельность зачастую ведется «с грубыми нарушениями природоохранного законодательства». В частности, прокурорские проверки выявили в нескольких районах факты загрязнения сельхозземель и естественных водоемов с причинением ущерба на общую сумму свыше 1,2 млрд руб. При этом правоохранительные органы «не принимают мер по обеспечению возмещения ущерба».

Кроме того, в 2025 году значительно снижена регистрация сообщений о преступлениях в сфере недропользования — с 72 до 54. Такой показатель, по мнению прокурора Забайкалья, «не соответствует реальному положению дел».

Влад Никифоров, Иркутск