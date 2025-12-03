Столица Бельгии живет без правительства рекордные 542 дня

Брюссельский столичный регион не может сформировать региональное правительство уже 542 дня. Таким образом, был побит рекорд для Бельгии по продолжительности предыдущего шатдауна, установленный федеральными властями страны в 2011 году. Об этом сообщает RFI.

Политический кризис в регионе длится с июня 2024 года. По итогам прошедших тогда выборов в местный парламент отобрались представители 14 партий. Из них значимое количество мест (хотя бы больше десяти) получили только реформаторы, социалисты и лейбористы, но они уже полтора года не могут договориться о создании правящей коалиции и сформировать правительство региона.

Выборы в парламент Брюссельского региона проходят раз в пять лет. Законодательством не предусмотрена возможность региональных властей распускать парламенты и проводить повторные выборы.

Кирилл Сарханянц