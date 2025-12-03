Глава СПЧ счел провокацией намазы водителей автобусов в рабочее время

Совершение намаза водителями общественного транспорта во время работы, а также пассажирами недопустимо. Об этом глава президентского Совета по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев заявил РБК. Он полагает, что «когда в метро на грязном полу раскладывают молельные коврики» и «как бы демонстративно, вызывающе» отправляют культ, это не соответствует «установкам подлинного ислама».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

«Это провокация», — сказал господин Фадеев. Он добавил, что видит в подобном политическую подоплеку.

Глава СПЧ сообщил, что изучил «руководящие документы» ислама и пришел к выводу, что нет четкого времени намаза. По его словам, мусульманин может совершить молитву позднее, и «не предполагается, что хирург должен бросать операцию» и молиться. Господин Фадеев высказал мнение, что исламские деятели должны заниматься просвещением по данной теме, чтобы предотвратить спорные инциденты.