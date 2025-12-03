В Башкирии предложили ввести квоты на рабочие места для участников СВО

Прокуратура Башкирии внесла в Курултай законопроект о введении квоты на рабочие места для участников военной спецоперации, сообщает РБК-Уфа. Старший помощник прокурора республики по взаимодействию с законодательными и исполнительными органами, органами местного самоуправления Дамир Мухаметшин представил документ на заседании комитета по здравоохранению, социальной политике и делам ветеранов башкирского парламента. По его

мнению, «появление в трудовых коллективах участников спецоперации, которые обладают уникальными компетенциями, жизненным опытом, дисциплиной, однозначно будет способствовать повышению производительности труда и укреплению корпоративной культуры».

Принятие закона потребует создания не менее 5 тыс. рабочих мест для бойцов спецоперации на предприятиях региона, подсчитали в прокуратуре. По словам спикера, такая мера поддержки участников СВО уже действует в других регионах.

Как сообщал «Ъ-Уфа», в июне этого года министерство семьи, труда и социальной защиты населения республики рассматривало вопрос о введении квот для трудоустройства бывших участников СВО. Для этого планировалось разработать специальный закон «Об определении числа рабочих мест для трудоустройства граждан, особо нуждающихся в социальной защите в Республике Башкортостан». В ведомстве отметили, что в Самарской области работодатели, численность сотрудников которых превышает 100 человек, с 1 сентября будут обязаны выделить 1% от рабочих мест бывшим военнослужащим. Такая же мера действует с 1 января в Санкт-Петербурге. В случае принятия аналогичной меры поддержки в Башкирии около 1100 работодателей должны будут зарезервировать 5030 рабочих мест для участников СВО», отмечалось в ответе минтруда на запрос «Ъ-Уфа».

Майя Иванова