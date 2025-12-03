«112»: дебошир подрался с директором Театра оперы и балета Удмуртии

В Ижевске житель одного из многоквартирных домов устроил драку с соседями, одним из которых, по данным близкого к силовикам Telegram-канала «112», был директор Театра оперы и балета Удмуртии Алексей Фомин. Перед этим нарушитель ударял ногами по припаркованным автомобилям, громко кричал, нецензурно выражался и угрожал неизвестным. Согласно данным с видеокамеры, это произошло вечером 26 октября. «Ъ-Удмуртия» направил запрос в МВД по республике.

«После машин нарушитель покоя зашел в подъезд и принялся за почтовые ящики — некоторые из них теперь выглядят “всмятку”. Удалившись к себе в квартиру, вандал не унялся и продолжил греметь там — соседям пришлось его караулить»,— говорится в посте. Со ссылкой на слова очевидцев канал пишет, что во время драки неизвестный ударил господина Фомина по лицу. После этого нарушитель закрылся в квартире.

По данным «112», автовладельцы обратились в полицию с заявлениями. Telegram-канал без ссылки на источник предполагает, что нарушитель не так давно вышел из колонии и является наркозависимым.